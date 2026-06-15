Четирима пострадаха при катастрофи в Добричко само за ден, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 14 юни, около 14:15 часа, е получено съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие на завоите край село Кранево. Установено е, че лек автомобил „Дачия", управляван от 76-годишен мъж, на непрекъсната линия предприема завой наляво, като не забелязва, че движещ се зад него мотоциклет предприема маневра изпреварване. Моторът се удря се в предната част на автомобила и спира движението си в крайпътна канавка. При инцидента са пострадали водача на мотоциклета - мъж на 49 години, и пътничката в колата - жена на 43 години. Двамата са настанени в болница „Света Анна" в град Варна със счупвания. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 14 юни, около 15:40 часа, изхода на град Добрич в посока град Балчик лек автомобил „Мерцедес", управляван от 19-годишен младеж, губи контрол и навлиза в лентата за насрещно движение, като се удря в лек автомобил „Форд". При инцидента е пострадал водачът на Форда - мъж на 51 години. Той е настанен в болницата в Добрич със счупени два прешлена. Момиче на 13 години, което също е било в колата, е с охлузни рани и натъртвания, освободено е след преглед за домашно лечение.