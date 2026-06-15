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Иззеха наркотици от жилище на 18-годишен в Добрич

Дияна Райнова

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Снимка: Архив

3 грама кокаин, 50 грама канабис, както и 14 пакетчета със сини таблетки, са иззети при проверка на жилище на 18-годишен в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 12 юни, около 22:30 часа при специализирана полицейска операция е извършена проверка на 18-годишен младеж. Установени са 15 пакетчета със суха тревна маса, реагираща на канабис, с общо тегло 25 грама, и 5 пакетчета със сини таблетки. При последвалите процесуално-следствени действия в жилище в град Добрич, обитавано от 18-годишния, са намерени електронна везна, суха тревна маса с тегло 50 грама, реагираща на канабис, бяло вещество, реагиращо на кокаин, с тегло 3 грама, и 14 пакетчета със сини таблетки. Задържан е за срок до 24 часа. Работата по установяването и документирането на престъпната му дейност продължава

Снимка: Архив

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