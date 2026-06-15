Хванаха пияни и дрогиран шофьор в област Добрич, задържан е и пътник с наркотици

Хванаха пиян и дрогиран шофьор в Шабла, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 14 юни, около 17:40 часа в района на къмпинг "Добруджа" в град Шабла е спрян за проверка лек автомобил "Фиат", управляван от 20-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчита положителен резултат за кокаин.

При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство цифровата индикация отчита 1,67 промила Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Пак на 14 юни, около 23:10 часа в района на село Полк. Дяково при проверка на лек автомобил "Ауди", управляван от 34-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 1,32 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 12 юни, около 23 часа в с. Одърци при проверка на лек автомобил „Мерцедес" пътник - мъж на 43 години, предава пакет със суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.