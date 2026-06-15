Община Сливен ще обжалва заповед на АПИ, затворила селскостопански надлез

Община Сливен ще обжалва заповед на АПИ за затваряне на селскостопанския надлез в местността Радина чешма на главен път I-6 - Подбалканския път София - Бургас, съобщават от общинския пресцентър. В същото време търси варианти за осигуряване на временен достъп до земеделските земи. Това стана ясно по време на спешна среща, свикана на 15 юни от кмета Стефан Радев с участието на представители на Областната администрация, Агенция „Пътна инфраструктура", полицията и представители на земеделските производители от Малко Чочовени.

Повод за срещата е заповедта на началника на Областното пътно управление – Сливен за затваряне на съоръжението, която според общината създава сериозни затруднения за достъпа на земеделските стопани до обработваемите им земи.

"Тази заповед според нас е незаконосъобразна. Не е спазена процедурата по съгласуване със заинтересованите институции и страни, нито са били предприети предварителни мерки, които да гарантират достъпа до земеделските имоти. Ще поискаме от съда спиране на предварителното ѝ изпълнение. Получихме заповедта. Разбираме, че е имало среща, на която са поемани ангажименти от името на общината, без да има покана към неин представител да присъства.

Ангажименти от името на общината могат да поемат общината, общинският съвет и кметът. Поканих днес всички заинтересовани институции, за да набележим необходимите мерки", заяви кметът.

По време на срещата беше обсъден вариант за временен алтернативен маршрут, по който земеделската техника да достига до земеделските земи. Предложението предстои да бъде оценено от специалисти на община Сливен.

Кметът възложи на експертите от общинската администрация да извършат спешно оглед на трасето. Те трябва да изготвят разчет какви дейности са необходими, колко средства, какви възможности има за подготовката му за експлоатация и сроковете, в които може да стане това.

"Най-важното е безопасността, но също така земеделските стопани трябва да могат да извършват своята дейност. Община Сливен ще ги подкрепи и няма да позволим те да стават жертва на неправилни действия", подчерта Радев.

Според него проблемът е възникнал заради липсата на предварителна координация между институциите и отсъствието на готово алтернативно решение към момента на затварянето на надлеза. "Мерки трябва да се вземат предварително, за да не се случват подобни ситуации, да не създаваме пожари, които после да търсим някой да гаси", допълни кметът.

Той подчерта, че общината ще окаже пълно съдействие на земеделските производители до окончателното решаване на проблема с компрометираното съоръжение.