Организаторите на "Шествието за семейството": Не сме канили княгиня Калина, сама застана пред гвардейците

Не сме канили на "Шествие за семейството" княгиня Калина Сакскобургготска. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър. Това заявиха в своя позиция от Сдружение „Месец на семейството", Фондация „Нашият дом е България", Сдружение „РОД", фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски". Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков

В събота княгиня Калина, облечена в цветовете на националния флаг на България, поведе "Шествието за семейството" в София. Нейни снимки и видеа от събитието станаха вайръл в социалните мрежи и предизвикаха множество коментари. Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков

Княгиня Калина и нейният съпруг Китин Муньос присъстваха на вечерня с молебен за семейството, отслужена от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя" преди шествието. Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков

Ето какво гласи цялата позиция:

1. Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска

2. Калина Сакскобургготска не е водила шествието

3. Калина Сакскобургготска е била помолена от нас няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър.

4. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, макар и само за няколко минути.

Във връзка с разпространяваните в публичното пространство внушения, че княгиня Калина Сакскобургготска е била поканена или е водила Шествие за семейството 2026 по покана и решение на организаторите, заявяваме следното:

Появата и придвижването на княгиня Калина в предната част на шествието е било нейно лично решение и не е съгласувано с организаторите на събитието. Представители на организационния екип се свързаха с нея и я помолиха да се измести от челните позиции на шествието. Това се случи още в първите стотина метра от маршрута.

Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля.

Шествие за семейството е мащабно гражданско събитие, което ежегодно събира хиляди участници от цяла България. При подобни прояви не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Именно поради това е важно обществото да прави разграничение между официалните решения на организаторите и личните действия на отделни участници.

Съжаляваме, че вместо да бъде обърнато внимание на основните послания на събитието – подкрепата за българското семейство, демографското бъдеще на страната, християнските ценности и призива за повече грижа към децата – част от обществения разговор беше изместен към търсенето на компрометиращи интерпретации.

През цялото време Шествие за семейството 2026 запази своя мирен, позитивен и достоен характер. От нашата сцена не бяха отправяни призиви за омраза, не бяха допускани агресивни действия и не беше насърчавано противопоставяне между хората. Именно затова днес се правят опити чрез отделни моменти, извадени от контекста, да се създадат внушения, които не отразяват реалността.

Благодарим на всички семейства, доброволци, духовници и участници, които със своето присъствие превърнаха събитието в истински празник на вярата, надеждата и любовта.

Сдружение „Месец на семейството",

Фондация „Нашият дом е България", Сдружение „РОД",

Фондация "Консервативно Общество", Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски"

Давид Александров

Пламен Пламенов Мирянов

Кристиян Шкварек

Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков Княгиня Калина и Китин Муньос СНИМКА: Георги Палейков