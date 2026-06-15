Засилват мерките срещу опасното шофиране и нерегламентираните улични гонки в Шумен

Засилени мерки срещу опасното шофиране и нерегламентираните улични гонки започна полицията в Шумен. В рамките на превантивните действия се извършва наблюдение и анализ на пътните участъци в града и областта, където най-често се регистрират нарушения, свързани с превишена скорост и рисково поведение на пътя, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

От четвъртък до неделя са проверени шофьорите на 252 моторни превозни средства. За различни констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата са наложени глоби с фиш на 57 души, съставени са два акта за установени административни нарушения. Временно от движение са спрени четири автомобила, които при проверките са били със снети шумозаглушители и видоизменения в изпускателната система, отбелязаха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Полицейското присъствие в районите с повишен риск ще бъде увеличено, особено в часовете с интензивен трафик и през вечерните часове. Проверките продължават, като специално внимание ще бъде отделено на местата, които създават предпоставки за провеждане на незаконни състезания с автомобили. Работи се активно и по установяването на водачи, които системно нарушават правилата за движение и демонстрират опасно поведение зад волана. Целта е да бъдат предотвратени тежки пътнотранспортни произшествия и да се гарантира безопасността на всички участници в движението, допълниха от областната полиция.

Значителен е броят на участниците в гонки на територията на столицата, каза пред журналисти и. д. директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) комисар Николай Пелтеков по повод операция по линия на пътната безопасност.

Взети са мерки за установяване на места, за които има информация за нерегламентирани гонки, каза вчера и директорът на Областната дирекция на МВР в Благоевград ст. комисар Илия Тупаров.