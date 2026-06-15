Близо две години по-късно: Пропилеите на Морската градина още чакат реставрация

Близо две години след като беше установено влошеното състояние на Пропилеите – емблематичния вход на Морската градина във Варна, реалната реставрация на архитектурния паметник все още не е започнала.

Днес колоните на едно от най-разпознаваемите места в морската столица продължават да стоят укрепени с метални мрежи и стоманени обръчи, поставени като временна аварийна мярка за предотвратяване на инциденти.

След съвместна проверка на Община Варна и Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата през септември 2024 г. е било установено наличие на обстоятелства, които застрашават недвижимата културна ценност от увреждане. На това основание са издадени указания за аварийно-временно укрепване, а компрометираните участъци са обезопасени.

От отговори на Община Варна за "24 часа" става ясно, че администрацията продължава да е на подготвителен етап. Техническото задание за обследване на състоянието на „Централен вход на Морската градина – Пропилеите" и за изготвяне на проект за реставрация и консервация вече е утвърдено от главния архитект на общината.

Въпреки това обществена поръчка за обследване и проектиране все още не е обявена. От общината обясняват, че това може да стане едва след приемането на държавния бюджет и съответно на бюджета на Община Варна, в който са предвидени необходимите средства.

Това означава, че към момента няма избран изпълнител, няма извършено техническо обследване и няма готов инвестиционен проект за възстановяването на културната ценност.

Предстои дълга процедура, която включва обследване на конструкцията, изготвяне на проект от лицензирани специалисти по културно наследство, съгласуване с Министерството на културата и одобрение по Закона за устройство на територията.

Едва след това може да бъде възложено реалното изпълнение на укрепителните, консервационните и реставрационните дейности.

Пропилеите са част от недвижимата културна ценност от национално значение „Историческо ядро на Морската градина във Варна" и са сред най-фотографираните и посещавани архитектурни обекти в града.

Те са изключителна държавна собственост и са предоставен за управление на Община Варна с договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – изключителна държавна собственост от 2012 г.

Така близо две години след като състоянието им предизвика тревога и наложи аварийни мерки, реставрацията на символичния вход на Морската градина остава в графата „предстояща", а варненци продължават да чакат реални действия по спасяването на една от емблемите на града.