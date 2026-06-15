Слави Василев обяви промени в болницата и дирекция "Земеделие" в Силистра

Предстоят промени в Областната дирекция „Земеделие" и в структурата на МБАЛ в Силистра. Това заяви зам.-шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев. Той даде пресконференция в крайдунавския град, от който бе избран за депутат в 52-то Народно събрание.

По отношение на Областната дирекция „Земеделие" той обясни, че са постъпили сигнали за натрупани с години проблеми и утвърдени практики в работата на структурата. Според него част от служителите и земеделските производители са се възползвали от съществуващи слабости в администрацията. Василев припомни, че по време на предизборната кампания е поел ангажимент към жителите на региона за промени в дирекцията и подчерта, че те трябва да бъдат извършени по законосъобразен и прозрачен начин.

В тази връзка той заяви, че е необходим задълбочен анализ, който да установи проблемите и да даде основа за конкретни предложения за промени в организацията и управлението на службата. Василев допълни, че в този процес ще се разчита на сътрудничество с представители на изпълнителната власт, включително по линия на Министерството на земеделието и храните.

По отношение на болницата в Силистра той каза, че в лечебното заведение също са натрупани проблеми, включително свързани с обществени поръчки за лекарства, които по думите му не са били организирани по Закона за обществените поръчки, а са преминавали по друг механизъм. Като проблеми бяха посочени още неизползването на закупен ядрено-магнитен резонанс, както и спреният преди години строеж на нова сграда на Центъра за спешна медицинска помощ, пише БТА.

В тази посока Василев заяви, че се обсъжда преструктуриране на ръководството на болницата с цел решаване на натрупаните проблеми. По думите му предстои среща с министъра на здравеопазването, на която ще бъдат обсъдени постъпилите сигнали и възможните решения.