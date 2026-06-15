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Обвиниха 20-годишен, хванат със 110 грама марихуана в село Бараково

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Марихуана

С постановление на Районна прокуратура – Кюстендил 20-годишният П.Б. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за държане на високорисково наркотично вещество. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. 

На 12.06.2026 г. в с. Бараково, община Кочериново, обвиняемият държал в дрехата си марихуана (канабис). Наркотичното вещество с форма на топчета било поставено във вакуумиран плик, като общото му тегло е 110 грама.

По искане на Районна прокуратура – Кюстендил съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Незаконното държане на високорискови наркотични вещества е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 2000 до 10 000 лева (еквивалент в евро).

Марихуана

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