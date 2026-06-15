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За ден 38 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 38 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 21 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, петима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

15 927 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 993 водачи и пътници. Съставени са 4307 фиша и 415 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

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