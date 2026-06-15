Проф. Галунов: Друго статукво на президентските избори може да предизвика някакви протести

Според мен, едно друго статукво на президентските избори може да катализира нещата към някакви протести.

Това каза проф. Тодор Галунов, преподавател във Великотърновския университет пред БНР. Според него именно вотът за нов държавен глава ще бъде първият тест за "Прогресивна България" на Румен Радев.

ПБ още са във фазата, в която гледат къде са сбъркали партиите преди тях, категоричен е той. Експертът заяви, че очаква още "месец до два" в ПБ да "обясняват всички свои проблеми с предишните", а след това да започнат и "вглеждане в себе си".

"Това, което излезе - за високите заплати, дразни хората. Някои грешки в политиката може да не ги дразнят, но разликата в стандарта винаги създава напрежение. Този, който говори за административно-териториална реформа "трябва да е много готов, за да я направи", категоричен бе Галунов.

Според него тази реформа отдавна е назряла, тъй като структурата на държавата е правена преди 35-36 години за държава с 9 милиона население и с друга демографска ситуация.

"Другият проблем е дали ще продължи тази политика - да се кърпят дупките в бюджета с вземане на външни заеми", допълни той.

С назначаването на кадри от ДПС и ГЕРБ партията на Радев показва "липса на банка кадри", каза ученият: "Това е проблем на българския политически живот. Сякаш една партия се сеща, че може и да управлява, когато започнат да ѝ трябват кадри и тя, в безсилие да ги намери, търси някакви кадри с някакъв що-годе натрупан опит във времето, които да не се учат директно и да започнат някак си да управляват, нищо, че периодите, в които тези кадри са управлявали, са свързани с политики, които са критикувани от самите представители на ПБ".

"Проблемът на опозицията е, че голяма част от опозицията вече беше във властта, беше в управлението, и няма как да обещава големи неща, ако успее да се бори ПБ, тъй като ние тях вече ги знаем. Те показаха какво могат. Другият проблем е, че отдолу не се вижда някаква алтернатива на ПБ в лицето на някаква още по-нова формация. Така че въпреки грешките партията на Радев, която още не е доизградена, реално, нищо че започна процедура по регистрацията ѝ, може да си позволи по-лежерно поведение, но тази цена ще се плати по-късно във времето".

Старите партии са спечелили в частичните местни избори в неделя, смята той.

"Това са такива точки на властта, които не са за подценяване и те така съхраняват своите позиции в местната власт", обясни проф. Галунов.

"Според мен на другите частични избори, които ще са есента, ПБ е длъжна да се включи, ако искат да имат позиции и в основата на властта. Местната власт е основата на управленската пирамида, така че никоя партия не може да си позволи да неглижира".

"Местната власт е властта, която е най-близка до гражданите. Колкото е по-малко населеното място, толкова повече шансът, гражданите, избирателите да познават този, който избират, е по-голям. В малките населени места хората са по-активни и искат да изберат кмет, когото познават". Така проф. Галунов обясни рекордно ниската активност в центъра на София и традиционно високия вот в малките населени места на частичните местни избори в неделя. Той изтъкна, че ПБ и ГЕРБ дори не са издигнали кандидат за столичния център, което определи като "някакво политическо високомерие".

"Аз мисля, че тук и ПБ и ГЕРБ бъркат, тъй като, в основата си, ако тази власт може да се разклати, разклащането ще започне някъде около жълтите павета. Тя не може да падне по парламентарен път в близко време. Ако тя има проблеми, те ще дойдат от някакъв протест точно в района или около района, където днес имаме избран кмет".

В този смисъл ПП-ДБ са постигнали "тактическа победа" в София, изтъкна той, но обърна внимание, че "Трайков напусна пред няколко месеца, предизвика изборите, на които да се върне и да си ги спечели. Това изглежда малко абсурдно, разбира се, но в крайна сметка така решиха избирателите".