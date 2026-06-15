Внесоха в съда обвинение срещу мъж, прострелял съседско куче

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу А.А., привлечен към наказателна отговорност за проява на жестокост към гръбначно животно и противозаконно причиняване на смъртта му, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за животното и с особена жестокост. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемият А.А. обитава имот, ограден с метална мрежа, монтирана на циментови колове, в местността Парта в гр.Монтана. Той притежава разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси. В законното му владение се намират две късоцевни и седем дългоцевни огнестрелни оръжия, сред които ловна карабина с монтиран оптичен мерник, както и три пневматични пушки и един газ-сигнален пистолет.

Съседи на обвиняемия отглеждали куче от порода алабай, което държали предимно вързано на синджир и периодично разхождали в района.

Около 03,45 ч. на 16.01.2025 г., при излизане от жилището си, обвиняемият забелязал кучето на съседите в двора на имота си. Той се върнал в къщата, взел ловната карабина с монтирания оптичен мерник и произвел изстрели по животното, като два от тях го улучил.

Изстрелите и виенето на кучето били чути от съседи на обвиняемия, които подали сигнал на телефон за спешни случаи 112.

Въпреки молбите на стопаните да приберат кучето, което било във видимо тежко състояние, но все още проявявало признаци на живот, обвиняемият не допуснал в имота нито тях, нито пристигналите на място полицейски служители.

Животното агонизирало до около 06,00 ч., след което починало. Едва след настъпването на смъртта му обвиняемият А.А. допуснал полицейските служители в имота, където били извършени претърсване и изземване.

В хода на разследването по образуваното досъдебно производство са били назначени и изготвени експертизи - съдебнобалистична, съдебна ветеринарномедицинска.

При аутопсията на животното са били установени прострелни огнестрелни рани. Според заключението на вещото лице смъртта е настъпила вследствие на нараняване на белия дроб, като леталния изход не е настъпил мигновено, а след продължителен период от време.

Делото продължава в съда.