Обвиниха осем от бандата на "Калашниците", засега, но разследването продължавало

Общо осем от т.нар. група на Калашниците са вече с обвинения. Това стана ясно по време на брифинг на СГП и СРП. Те са задържани за срок от до 72 часа. Но не е изключено да има още обвинени. Двама от задържаните са привлечени към наказателна отговорност от СГП, съобщи говорителят Десислава Петрова. Престъпленията са тежки и наказанията са до 10 и 12 години.

По отношение на другите лица от същата група в СГП имало и предишни дела. Едното било дело за ОПГ с шестима привлечени под наказателно отговорност. Това дело било на ГДБОП, имало и дело внесено в съда.

В СРП са докладвани няколко досъдебни производства - привлечени са шестима за трафик на хора, лека телесна повреда и даване на помещения за развратни действия.

Шестимата са хора с криминални регистрации, повече са осъждани, но някои са и неосъждани, съобщи говорителят на СРП Николай Николаев.

От ГДБОП обявиха, че са задържани 52-ма, 36 от ГДБОП, а останалите от СДВР. Основно се работило по линия на трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Материалите се докладвали периодично. ГДБОП работи отдавна по тази група, като част от момичетата в момента се разпитвали, стана ясно по време на брифинга. На адресите били открити списъци с имена на момичета, претърсени са около 50 жилищни помещения, 42 хил. евро, иззети са и оръжия, като сега се изяснявало.

Шефът на СДВР Николай Пелтеков обяви, че хора от групата са били задържани и преди, например през 2024 г. и не случаят "Челопешко шосе" е причината да се говори за тези лица. Той обясни, че във връзка с информацията, че хора, близки до Калашниците са заплашвали пострадалите има две досъдебни производства. По някои от делата имало назначени експертизи.

По отношение на хората в групата някои от тях били нещо като лидери, към тях другите изпитвали по-голямо уважение.