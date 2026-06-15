Георг Георгиев: Палежът на колите на българското посолство в Скопие нарушава Виенската конвенция

Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собственост на българското посолство в Скопие. Атака от такъв мащаб срещу дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за която следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП. Това написа депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във фейсбук във връзка с новината, че неизвестно лице е запалило автомобили на българското посолство в Скопие.

"За съжаление в последните години наблюдаваме ескалация на подобни явления, което недвусмислено кореспондира с често срещания и не адресиран адекватно от властите в Скопие език на омразата срещу България, българите и гражданите на РСМ с българско самосъзнание", добави Георгиев.

"Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом - свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство", написа още той.

"Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона.

Скоростта, с която това се случи ще бъде лакмус за решимостта на правителството на РСМ да защитава всички граждани и правовия ред като цяло", завърши депутатът.