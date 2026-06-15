Лидерът на "Калашниците" два пъти се е споразумявал с прокуратурата

Лидерът на групата на "Калашниците" - Петър Александров, два пъти се е споразумявал с прокуратурата. съобщава "Сега".

За първото споразумение съобщи BIRD. То е сключено през декември 2025 г. Той се признава за виновен по текстовете за трафик на хора от НК - от септември 2024 г. до 2 май 2025 г. набрал и приел А. С., като публикувал обяви в интернет с цел жената да бъде използвана за проституция. Това се случвало в ползвани от него и пострадалата недвижими имоти в София. Деянието е извършено чрез използване на състояние на зависимост и осъществено чрез даване на облаги. За това Александров получава 8 месеца и 15 дни ефективен затвор - под предвидения в закона минимум за това престъпление, който е от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева. Приспада му се времето, в което е бил в ареста в рамките на това разследване. Той е бил задържан около половин година преди споразумението.

След одобряването от Софийския районен съд споразумението има последиците на влязла в сила присъда.

В регистрите има и още едно споразумение между Александров и прокуратурата, одобрено от Софийския районен съд. То е от 25.06.2024 г., т.е. преди началната дата на престъплението от второто споразумение. Този път Александров се признава за виновен за шофиране след употреба на наркотици в малките часове на 7 август 2023 г. За това той е осъден на 7 месеца условно с 3 години изпитателен срок, както трябва да плати и 21 000 лв. - равностойността на автомобила. Осъден е също и на 1 година без книжка.

По принцип за това престъпление НК предвижда от една до три години и глоба от хиляда до пет хиляди лева. Глоба в случая не е наложена.

Въпросните 7 месеца са превърнати в ефективно наказание от съдията по второто споразумение, тъй като деянията, за които е осъден с него, са в рамките на изпитателния срок по първото споразумение.