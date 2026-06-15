В свят, в който децата все по-често откриват нови неща през екраните, едно събитие край Банско ще ги срещне с нещо различно – умения, които се учат с ръце, внимание и любопитство.

На 11 и 12 юли Therme Fun & Sport Park към петзвездния Grand Hotel Therme ще се превърне в открито пространство за срещи с българските занаяти, природата и семейните преживявания. „Занаят Фест“ ще събере майстори, които ще покажат не само красиви изделия, а целия процес зад тях – от първото движение на ръката до завършения предмет.

Има умения, които не могат да се научат от видео или наръчник. Те се предават от човек на човек – край работната маса, в ателието или у дома. Така поколения българи са усвоявали занаяти, които са оформяли традициите, бита и живота на цели общности.

Днес много от тези практики постепенно остават далеч от ежедневието ни. Именно затова фестивалът поставя акцент не върху готовия продукт, а върху преживяването – възможността посетителите да видят как дървото, глината, металът и текстилът оживяват чрез знания, трупани с години.

По време на „Занаят Фест" гостите ще могат да застанат до майсторите и да проследят работата им отблизо. Метал ще се оформя на струг, глина ще се върти на грънчарско колело, ще се рисува върху керамика и ще се тъче с традиционни техники – без витрини, сцена и дистанция между твореца и посетителя.

Най-малките гости няма да бъдат само зрители. Те ще могат да станат „калфи за един ден“ – да застанат до майсторите, да докоснат материалите и да направят първите си стъпки в занаяти, предавани през поколенията. Така срещата с традициите се превръща не в урок по история, а в преживяване, което остава като спомен.

Но Занаят Фест е само част от един по-голям ден сред природата. Между демонстрациите семействата могат да посетят зоокъта, да се срещнат с конете в конната база, да се разходят по екопътеката, където ще се запознаят с огромните тролове или да опитат 100-метровите тюбинг пързалки в Therme Fun & Sport Park.

Именно тази комбинация превръща фестивала в нещо повече от събитие за един уикенд – възможност родители и деца да прекарат време заедно, далеч от забързаното ежедневие и в досег с неща, които рядко имат възможност да видят отблизо.

През последните години Grand Hotel Therme развива района край Баня и Разлог като дестинация не само за СПА почивка, а за цялостни преживявания. Комплексът обединява хотелска среда, минерална вода, спорт, природа, семейни активности и различни събития през сезона, които дават повече причини гостите да прекарват време заедно.

„Занаят Фест“ е част от тази посока – връщане към простите, но ценни преживявания: да видиш как нещо се създава, да научиш историята зад него и да споделиш момента с близките си.

За едни фестивалът ще бъде среща със спомен от детството. За други – първи досег със занаяти, които все по-рядко могат да бъдат видени в ежедневието. Именно това прави фестивала подходящ както за хора, израснали с тези традиции, така и за родители, които искат да ги покажат на децата си и повод летният ден да се превърне в общо преживяване.

След „Занаят Фест“ културната и събитийна програма в Therme Fun & Sport Park продължава през целия сезон, превръщайки комплекса в една от летните дестинации в региона, където почивката се съчетава с нови срещи, знания и емоции.