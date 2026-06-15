Росица Димитрова с приз за личен принос и лидерство в развитието на социалните услуги

С голяма награда за личен принос и лидерство в развитието на социалните услуги както във Велико Търново, така и в България, бе удостоена Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт" в Община Велико Търново. На конференция във Варна бе подчертано водещото място на старата столица на национално ниво – с добре развитата и успешно функционираща мрежа от социални услуги, съобщиха от местната администрация.

„С огромна благодарност приемам това признание. Социалната работа е посветеност и кауза, която идва отвътре – с грижа, съпричастност, с желание и постоянство. Споделям тази награда с всички колеги и партньори, които ежедневно работят със сърце и отдаденост за благополучието на хората, защото всяка подадена ръка, подкрепена човешка съдба и всяка постигната положителна промяна са най-голямото удовлетворение", коментира Росица Димитрова.

Над 250 експерти в областта на социалните услуги от цяла България взеха участие в национален форум, акцентиращ върху политиките, развитието, стратегическите приоритети и партньорството в областта на подкрепата на хората от уязвими групи.

Събитието бе организирано от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Община Варна, Националното сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Сред официалните гости на събитието бяха Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика и заместничката и Надя Клисурска.