Шефът на МОБАЛ Велико Търново: 14 хил. евро е изравнителна сума за първото тримесечие

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" е в стабилно финансово състояние и отчита положителни резултати през последните три години. За първото тримесечие на 2026 г. печалбата възлиза на 311 хил. евро. Няма просрочени задължения към служители, доставчици и контрагенти. Това посочва в своя позиция във фейсбук директорът на търновската болница д-р Даниел Илиев по повод изнесените от здравното министерство данни за огромни заплати в държавни болници, които тънат в дългове.

"В лечебното заведение тече модернизация, ремонти на отделения, закупуване на обзавеждане и медицинско оборудване.

Болницата има текущи разходи, които възлизат на малко над 4,3 млн. евро. В тази сума е включен дългосрочен кредит за обзавеждане и оборудване на новия болничен корпус, въведен в експлоатация през 2022 г., в размер на 971 хил. евро, който се обслужва редовно", посочва д-р Илиев.

И уточнява, че в посочената сума са включени още предвидени средства за трудови възнаграждения в размер 1,7 млн. евро, осигурителни вноски – 458 хил. евро, данък върху доходите на персонала – 140 хил. евро, които са изплатени в законовите срокове.

Текущите задължения към доставчиците са в размер на 619 хил. евро, като няма просрочени такива.

Сумата включва и 305 хил. евро – целево финансиране от Министерството на здравеопазването за доставка на медицинска апаратура, които вече са усвоени, отчетени и предстои тази сума да бъде вписана в основния капитал след решение на Общото събрание на акционерите, обяснява директорът.

111 хил. евро от посочената сумата са гаранции по договори съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Освен описаните по-горе суми, които формират текущите задължения на болницата, са налице още 660 хил. евро, представляващи приходи за бъдещи периоди от финансирания (амортизирации), както и 457 хил. евро провизии за обезщетения при пенсиониране на персонала в болницата. Последните две обаче нямат характер на задължения, посочва Даниел Илиев.

Като изпълнителен директор той не определял сам възнаграждението си, както и това на членовете на Управителния съвет. Тези суми се формират и определят съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет от Народното събрание и одобрен от Министерския съвет. Оценката се прави по показатели и критерии, определени от Министерство на здравеопазването.

"Ежемесечното ми възнаграждение се формира въз основа на тази нормативна уредба, като сумата от 14 хил. евро е изравнителна за първото тримесечие на 2026 г.", твърди болничният шеф. Той декларира също, че няма сключени допълнителни договори и не получава други доходи извън възнаграждението му по Договора за управление и контрол.