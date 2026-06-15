Правосъдният министър отива в Париж, за да обсъди напредъка за членството ни в ОИСР

Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава за Париж, където ще обсъди ключови за държавата въпроси, свързани с излизането на България от „сивия списък" на страните под засилен мониторинг, както и напредъка по изпълнението на приоритетни препоръки за членството ни в ОИСР, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В Париж министър Найденов ще участва в заседание на Работна група за преглед на напредъка на Групата за финансово действие (FATF), на което ще бъде обсъден напредъкът на България в изпълнението на мерките по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък".

Българският министър на правосъдието ще се срещне и с представител на ОИСР, с когото ще обсъдят приоритетните препоръки за членство в международната организация, от компетентността на Министерството на правосъдието.

Спешни законови промени, които трябва да бъдат приети до юли тази година, са решаващи за успешното присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - клуба на най-развитите икономики в света. Това стана ясно от писмен отговор на парламентарен въпрос от външния министър Велислава Петрова.

В международната икономическа организация на развитите демократични държави членуват 38 страни от от цял свят. Сред тях са САЩ, Канада, Австралия, Япония, Република Корея, Великобритания и 22 държави от ЕС. Заедно с България, кандидати за членство са още Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и Перу.

Основната цел на ОИСР е да насърчава политики за устойчив икономически растеж, подобряване на стандарта на живот и разширяване на световната търговия. Организацията има водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчна политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации и др.

Процесът по присъединяване на България, който започна през 2022 г., може да приключи положително още през настоящата година, но пълноправното ни членство е постижимо само след изпълнение на препоръките ѝ, уточнява министър Петрова. Приемането на промените ще спомогне да приключат прегледите на страната ни в комитетите на икономическата организация, обяснява Петрова.

Както "24 часа" писа, до май т.г. формално са завършени прегледите на България в 18 от 25-те работни органа на ОИСР, сред които комитетите по финансови пазари, заетост, труд и социална политика, застраховане и частно пенсионно осигуряване, регионална политика, цифрова политика, здравеопазване, конкуренция и др. Скоро трябва да бъде получено и становището за прегледа в Работната група за борба с подкупите при международните търговски сделки. Там разговорите са приключили още през март.

За да преминем окончателно през техническата фаза, ни трябват оценки в 4 направления - от работната група за държавната собственост и приватизационни практики към Комитета по корпоративно управление, от тази за ресурсна ефективност и отпадъци към Комитета по екологична политика, от Инвестиционния комитет и Комитета за публично управление с работната група за публичен интегритет и борба с корупцията към него. За целта трябва да се предприемат законодателни действия за управлението на държавните предприятия и на отпадъците, както и по прилагането на кодексите за либерализация на ОИСР. Освен това трябва да се работи за укрепване на публичното управление, съдебната система и борбата с корупцията.

Министър Петрова посочва, че вече текат процедури за забързване на процеса, предстоят обществени консултации и след това внасяне в Народното събрание.

"Необходими са и промени в Закона за насърчаване на инвестициите във връзка с дейността на механизма за скрининг на чуждестранните инвестиции с оглед на очакването за осигуряване на еднакво третиране на държавите - членки на ОИСР, извън ЕС", пише още дипломат № 1 в отговора си до депутата Мартин Димитров от ДБ.