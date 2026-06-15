Външно: Поредното посегателство срещу България в Скопие е резултат от агресивния политически говор

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Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите.

Това се казва в позиция на Министерството на външните работи за подпалените дипломатически коли на българското посолство в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията.

Извършителят не е идентифициран. По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

По-рано и правителството в Скопие осъди палежа. В прессъобщение на правителството се посочва, че „Подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава".

Ето и цялата позиция на външното министерство:

На 15 юни 2026 г., в обедните часове, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията.

Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие.

Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи.

Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая.

Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. Припомняме, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.

Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония.