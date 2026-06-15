Спецакция срещу алкохола и наркотиците на пътя започна в Монтана

Полицейската операция се провежда съгласно календара на Европейската мрежа на службите на пътна полиция - ROADPOL, съобщиха от ОД на МВР- Монтана.

Засилените проверки за установяване употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС започват от днес – 15 юни, и ще продължат до края на седмицата. Освен леки автомобили служителите от Пътна полиция ще извършват проверки и на товарни автомобили, както и на такива за обществен превоз на пътници.

На 19.06.2026 г., петък, за времето от 00,00 ч. до 23,59 ч. ще се проведе „24 часов маратон" за интензивен контрол относно установяване употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, от водачи на МПС.

В контролната дейност на пътя ще участват максимален брой полицейски служители от сектор „Пътна полиция" и от други структури в областната дирекция. Създадена е организация за максимално използване на всички налични технически средства за установяване употребата на алкохол, наркотични вещества или техните аналози.