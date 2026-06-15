Парковете на София се превръщат в голяма спортна площадка

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Юни в София не е просто началото на лятото - той е време за усмивки, нови приятелства и безкрайни игри под небето. В рамките на мащабната инициатива "Месец на детето - юни 2026", Столична община кани всички деца на града да излязат в парковете и да трансформират енергията си в спортни постижения. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

От 15 до 19 юни, всяка вечер между 17:30 и 19:30 ч., любимите ни зелени кътчета в София ще станат арена за Urban спортове, ръгби, хокей и бадминтон. Могат да се включат всички деца - без значение от техните умения, за да се почувстват част от една голяма и сплотена общност.

"Искаме да превърнем София в сцена на споделени преживявания, където градската среда се превръща в естествено място за игра и истинско общуване. Тези спортни дни са нашият начин да кажем на всяко дете, че тук е неговото място да се забавлява, да открива нови таланти и да създава приятелства без граници", сподели заместник-кметът Надежда Бачева.

Къде ще се срещнем? Вашата карта за спортни приключения:

През следващата седмица всяка вечер от 17:30 ч. ви очакваме:

Понеделник (15 юни): Започваме ударно със Стрийт фитнес в „Борисовата градина" и парк „Люлин".

Вторник (16 юни): Продължаваме със Стрийт фитнес в парк „Студентски", а за любителите на екипната игра - Ръгби в парк „Оборище".

Сряда (17 юни): Среща за Ръгби в парк „Дружба" или Стрийт фитнес на Английската поляна в Южния парк.

Четвъртък (18 юни): Изпробвайте уменията си по Ръгби в парк „Хиподрума" или се насладете на Бадминтон в Княжеската градина.

Петък (19 юни): Финализираме седмицата със Стрийт фитнес в Западния парк и Северния парк.

Елате да спортуваме, да се смеем и да създаваме спомени заедно! Входът е свободен за всички малки откриватели.