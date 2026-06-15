Четирима търновски зрелостници с по 100 точки на матурата, ученичка е с три шестици

Четирима зрелостници от област Велико Търново са с по 100 точки и пълни шестици на матурата, сочат данните на РУО. Това са: Мирена Петкова и Симона Караиванова от Частната профилирана гимназия „ АК-Аркус", Даяна Игнатова от СУ „Георги Измирлиев" – Горна Оряховица и Боян Иванов от Природоматематическата гимназия „Васил Друмев". Трите абитуриентки са с отлични оценки на матурата по български език и литература, а младежът е с пълна шестица от изпита по математика. Освен тях има още 8 ученици с отличен, но с под 100 точки.

Гергана Вичева от ПМГ е с отлична оценка и от трите матури. Тя е с шестица на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, на матурата по български език и литература и по математика, където се явява по желание.

Още 7 са отличниците, получили шестица на две матури. Лъчезар Рашев, Магадлина Георгиева, Симона Данчева, Йоана Пенева и Никол Кочева от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" са получили шестици на матурите по БЕЛ и английски език. Отлични оценки по същите предмети имат Виктория Обрешкова от СУ „Вела Благоева" и Десислава Иванова от Частна профилирана гимназия "АК – Аркус".

4.19 е средният успех на матурите по български език и литература през тази година. 193 са двойките, тройка са получили 165 ученици, четворка имат 505, петиците са 450, а 161 са отличните оценки в областта.

ПМГ „Васил Друмев" е училищетоот региона , което се нарежда на най-предна позиция в националната класация топ 30 и заема 25-о място. Веднага след това, на 26-о място, е "Американски колеж- Аркус".