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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23046985 www.24chasa.bg

Илияна Йотова назначи новата ЦИК

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Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и в съответствие с чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

Илияна Йотова

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