"Сцена под липите" отново събира почитатели на българските традиции в Лесопарк "Липник" в Русе

С богата тридневна програма ще премине тазгодишното издание на Националния фестивал „Сцена под липите", който ще се проведе от 19 до 21 юни в Лесопарк „Липник". Организатор на събитието е НЧ „Пробуда – 1901" с подкрепата на Община Русе.

В първия ден на фестивала - 19 юни от 19 до 22:30 ч. гостите ще се насладят на богата програма: Оркестър No comment group, Група „La Havana" от Куба и вечерта ще завърши с огнено шоу. Мястото е площадът в Лесопарк "Липник", съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Конкурсната част на фестивала ще започне в събота, 21 юни, с официално откриване от 10 часа и българска чаена церемония. Веднага след това посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на фолклорния фестивал, който ще продължи през целия ден. От 10 часа ще бъдат отворени пчеларско изложение, изложение на здравето и красотата, както и детски работилници, които ще посрещат най-малките гости до ранния следобед.

В програмата е включен и международен пленер за рисунки, който ще се проведе между 11 и 13 часа и ще даде възможност на участници от различни възрасти да покажат своя творчески талант. Вечерта фестивалният ден ще завърши с концерт на Фолклорния танцов театър „Найден Киров" от 19:30 часа, а от 21 часа започва Хоротека под звездите със специалното участие на сестри Диневи.

Проявите продължават и в неделя, 22 юни. От 9 часа ще се проведе детско риболовно състезание, а любителите на активния отдих ще могат да се включат в туристически екопоход и велопоход. Туристическата инициатива ще даде възможност на участниците да изберат между два маршрута – от хижа „Минзухар" и от района на лодките в Лесопарк „Липник". Двете групи ще се срещнат при аязмото „Бялото момиче", където организаторите са подготвили приятна среща сред природата с билков чай и лека почерпка.