Трайчо Трайков: Обещах на хората в "Средец", че ще се върна

Това беше джентълменската ми договорка с хората от "Средец". Имах много разговори и им обещах, че след ангажимента ми към служебното правителство на Андрей Гюров, което беше отлично, ще се върна. Но мисля, че голямата битка, ще е догодина. Това разказа Трайчо Трайков, който в неделя спечели частичните избори за кмет на столичния район "Средец" на първи тур със 70%. Той напусна поста в началото на годината, за да стане служебен министър на енергетката, а сега се върна в стария си кабинет. Разказа, че през цялото време е бил в течение какво се е случвало.

Различно е да си кмет в центъра на града, защото често се работи с паметници на културата и защитени зони, но пък по-трудно се вандализира, обясни той пред Би Ти Ви. Решение какво ще се случи с пространството около Паметника на съветската армия. Едната идея е за парк, другата - за нов голям паметник.