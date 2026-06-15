Слави Трифонов към Демерджиев: За нула време станахте медийна звезда, но още мълчите за "Петрохан"

Давате интервюта всеки ден. За нула време се превърнахте в медийна звезда. Изказвате се по всякакви въпроси. А за случая „Петрохан" мълчите като риба.

Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов до вътрешния министър Иван Демерджиев във фейсбук профила си. Постът на Трифонов е написан като писмо до министър Демерджиев, като изрично е споменато, че е с "копие до" премиера Румен Радев. В него лидерът на ИТН призовава отново Демерджиев да направи "необходимите разяснения" по случая "Петрохан". Той дори обвинява министъра, че играе "собствена игра", споменавайки срещата на министъра с майките на Ивайло Калушев и Николай Златков.

Миналата седмица Трифонов заяви, отново във фейсбук, че вече е изпратил 2 писма до МВР министъра с искане да "изсветли" случая, при който загинаха 6-ма - на връх "Околчица" и при хижа "Петрохан". Тогава Трифонов се сравни с главния герой в „Изкуплението Шоушенк" и се закани, че всяка седмица ще изпраща писма с искане да се разкрие "цялата истина по случая Петрохан".

В началото на месеца пък изпрати отворено писмо до премиера Радев и Демерджиев, в което обвинява правителството, че има "явно нежелание" да разкрие истината по случая.

Ето и целият текст на поста на Слави Трифонов:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин министър,

предполагам, че сте запознат с израза „причинно-следствени връзки". Във Вашия случай продължаващото повече от месец нежелание да разкриете истината около случая „Петрохан" е следствие. Каква може да е причината? Давате интервюта всеки ден. За нула време се превърнахте в медийна звезда. Изказвате се по всякакви въпроси. А за случая „Петрохан" мълчите като риба.

Господин министър,

предполагам, че сте наясно, че има две тези за този случай. Едната е, че тримата от Петрохан са се самоубили, а Калушев е застрелял детето и младия мъж, след което се е гръмнал. Другата е по-скоро тезата на близките на загиналите - че някой ги е убил. Докога ще Ви чакаме да направите необходимите разяснения и най-накрая да стане ясно какво точно се е случило? Имам чувството, че Вие си играете някаква собствена игра. Ето, да речем, видяхте се с майката на Калушев и с майката на убитото момче. Защо правите такива срещи и им давате информация, а не информирате цялото българско общество за един случай, който вълнува всички? Подозирам, че пак няма да ми отговорите, така че - до другата седмица.