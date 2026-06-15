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Николай Николов: При интензивни валежи в София може да се образува голяма приливна вълна

2028
Николай Николов КАДЪР: NOVA NEWS

При интензивни валежи в София по принцип може да се вдигне много голяма приливна вълна - при 20 минути валежи от 100 литра на кв/м, вода, която слиза по скатовете на Витоша. Това каза съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов по NOVA NEWS.

"Трябва да бъдем внимателни по отношение на валежите, прогнозите за времето са точни. По отношение на язовирите – новините са добри, при разумно ползване на водите, няма да има режим. Язовирите, които са пълни повече от 85% се наблюдават и се прави регулярно изпускане, няма данни за аварийно такова", добави той. 

Николов призова реките да бъдат почистени от паднали дървета и също така там, където често се случват наводнения, да бъдат подготвени чували с пясък. И допълни, че рисковите участъци се наблюдават.

Той каза, че през този сезон може да се очакват и пожари, като всичко това е следствие от климатичната криза. Също така отбеляза, че миналата година пожарите са били по-малко в сравнение с 2024 г., но площта, която е била засегната, е почни същата.

Николай Николов КАДЪР: NOVA NEWS

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