ДБ: Палежът в Скопие стана заради ескалацията на антибългарската реторика

„Демократична България" осъжда категорично палежа на български дипломатически автомобили в Скопие като пореден акт на омраза срещу страната ни. Изразяваме благодарността си за навременната реакция на българските дипломатически и консулски служители, действали своевременно и хладнокръвно. Вандалският акт стана възможен заради ескалацията на антибългарската реторика и поведение на официалните власти в Северна Македония през последните месеци.

Това пишат от ДБ в своя позиция за подпалените дипломатически коли на българското посолство в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията.

Извършителят не е идентифициран. По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

По-рано и правителството в Скопие осъди палежа. В прессъобщение на правителството се посочва, че „Подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава".

Външното ни министерство също излезе с осъдителна позиция към вандалската проява.

"Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите", категорични са от ведомството.

"Настояваме всички отговорни фактори в Скопие да се опомнят и да променят курса на конфронтация с България, който следват. С него те не само нанасят тежки щети на двустранните отношения със съседната страна, която първа в света се осмели да признае правото на македонците да имат своя държава, но и слагат труднопреодолими пречки по пътя на Северна Македония към Европейския съюз. Този курс е в угода на режима на Путин и на неговите сателити на Балканите", заявяват още от ДБ.