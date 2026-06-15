Рекорд! 80 четвъртокласници със 100 точки на матурата по БЕЛ в Пловдивско

323 ученици са изкарали слаби оценки и на двата изпита

ОУ "Васил Петлешков" е с първенец по успех на националното външно оценяване по български

80 ученици от четвърти клас в Пловдив и областта са изкарали максималните 100 точки на националното външно оценяване по БЕЛ, което е най-високият брой деца за последните няколко години. Mиналата година със 100 точки са били 36 ученици, през учебната 2023/2024 - 47, а през 2022/2023 - 29. Никой от випуск 2021/2022 г. не е изкрал максималните точки. Със слаби оценки на матурата са 451 деца.

Изпитът по български език и литература за четвъртокласниците беше на 3 юни, а в Пловдив и областта се явиха 5599-ма. По математика националното външно оценяване се проведе на следващия ден. Него положиха 5565 пловдивски деца. 78 четвъртокласници са изкарали максималните 100 точки. Слабите оценки са 553. Две отлични оценки са изкарали 1043 деца, а две слаби - 323.

ОУ "Васил Петлешков" в квартал "Христо Смирненски" е първенец по успех на матурата по БЕЛ. Средният успех от явилите се 74 ученици е Отличен 5,89. Със съвсем малка разлика следват ОУ "Екзарх Антим I" и ОУ "Захари Стоянов", които постигат успех от 5,88. Същия резултат записват и Частно средно училище "Дружба" в Пловдив и Частно основно училище "Слънчев лъч" в село Марково.

С най-висок среден успех по математика са четвъртокласниците от НУ "Христо Ботев" - Много добър 5,43. Следват ги НУ "Свети Климент Охридски" и ОУ "Драган Манчов ".