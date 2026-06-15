Издирват 68-годишен в Русенско

Русенската полиция издирва изчезнал мъж, съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева във фейсбук.

Ашим Ташимов Асанов е на 68 години от село Бъзовец, община Две могили, област Русе. Той е в неизвестност от 8 юни т.г. и според събраната информация за последно е бил забелязан да се движи пеша в района на разклона за село Батишница на главния път Русе – Бяла.

Според описанието, подадено от неговите близки, той е с ръст около 160 см., с леко пълно телосложение, бяла коса с теменна плешивост, кафяви очи и мургаво лице. При изчезването си е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черно долнище, черни обувки и със синя бейзболна шапка на главата.

От Областната дирекция на МВР в Русе призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Асанов или са го забелязали след 8 юни 2026 г., незабавно да подадат сигнал. За целта те могат да се обадят на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, както и на телефони: 082882316 или 082882400.

Всеки сигнал може да бъде от значение за установяване местонахождението на издирваното лице, отбелязаха от полицията в Русе.