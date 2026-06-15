Румяна Бъчварова: В Иран цари въодушевление към управляващите, а в Израел - обратното

В Иран цари въодушевление към управляващите, а в Израел - обратното, заяви Румяна Бъчварова, бивш посланик на България в Израел и началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров в "Лице в лице" по Би Ти Ви.

Натискът срещу Нетаняху от страна на коалиционните му партньори, които са крайно радикални, нажежава ситуацията.

По думите на Бъчварова Нетаняху не е присъствал на подписването на споразумеунието за Газа. След няколко месеца има избори в Израел, а коментарите са, че те са шанс за промяна във властта. Има възможност за отлагането им, но е въпрос на преценка кой ще спечели, заяви още Бъчварова. В момента Биби Нетаняху се опитва да изглежда като герой пред израелците. Но те искат всичко да приключи след заплахата от Иран за атомно нападение и да се върнат в руслото на един по-нормален живот.

Темата за Украйна е изключително политизирана в българския парламент, а имаме и политическа сила, която не е в подкрепа на украинската страна в тази битка, каза още Бъчварова.

"Има възможност български фирми да търгуват с украински. Украйна изключително напредна в дигитализацията - новите производства промениха хода на тази война благодарение на дроновете. Но за жалост външната политика се използва за вътрешнополитически цели", добави Бъчварова

На въпрос дали партията на Радев ще разруши олигархичния модел, тя отговори че когато се обявява съкращение в администрацията, и се оказва че съставът на държавната администрация в столицата и този на общините е в съотношение 50:50, промяна не може да има еднакво на двете места. Според нея трябва да се даде ясен отговор как трябва да се промени структурно управлението, за да се въведе дигиталното. В този смисъл не виждам толкова сериозне подход в намерението на това правителство, каза Бъчварова.