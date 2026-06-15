Пенчо Милков пожела успех на новото ръководство на Младежкия парламент

Кметът Пенчо Милков се срещна с новоизбраното ръководство на Младежкия парламент към Общинския младежки дом. В разговора участваха заместник-кметът Борислав Рачев, директорът на Общинския младежки дом Красимира Николаева, Теодора Траянова – ментор на организацията, председателят и членовете на екипа, които преди дни бяха избрани да ръководят Младежкия парламент - Магдалена Петрова – председател, Кристина Иванова – заместник-председател, Преслав Петров – секретар, и Александра Димитрова – PR, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

„Русе има нужда от активни млади хора, които не чакат промените да се случат, а сами ги създават. Вярвам, че ще надградите постигнатото досега и ще продължите да утвърждавате Младежкия парламент като една от най-силните младежки организации в страната", заяви кметът. Той поздрави младите хора за поетата отговорност и им пожела успешен мандат като ги насърчи да продължат да бъдат активни посланици на своите училища и на града. „Най-добрата реклама на едно училище сте вие", обърна се той към представителите на новото ръководство.

Младите хора споделиха, че първата им задача е да затвърдят екипната работа, преди да пристъпят към реализирането на нови инициативи и по-активно представяне на парламента пред русенската общественост. Те подчертаха, че поемат ръководството на организация с високо изграден авторитет и амбицията им е да надградят постигнатото през годините.

Четиримата представители на новото ръководство са възпитаници на СУПНЕ „Фридрих Шилер". Те разказаха, че са се присъединили към Младежкия парламент благодарение на свои приятели и след участие в различни събития на организацията, които са ги впечатлили със своята активност и обществена значимост.

Сред основните им приоритети е привличането на повече ученици и млади хора към дейността на парламента. В тази връзка от началото на новата учебна година ще стартира кампания за набиране на нови членове, която ще даде възможност на още повече младежи да се включат в реализирането на идеи и каузи в полза на общността.

По време на срещата беше отбелязано, че Младежкият парламент в Русе е сред най-активните и добре развити подобни структури в страната. Новото ръководство заяви желанието си да съхрани тази позиция и да работи за още по-голяма разпознаваемост на организацията.

Пенчо Милков отправи покана към членовете на парламента да се включат активно и в общинската кампания срещу насилието, като допринесат със своите идеи и енергия за популяризирането на посланията сред своите връстници.

В края на срещата беше обсъдена и идеята до края на годината да бъде организирана обща среща между настоящите и бившите членове на Младежкия парламент. Инициативата ще даде възможност за обмен на опит, споделяне на добри практики и съхраняване на приемствеността между поколенията млади лидери в Русе.