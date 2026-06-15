Външно призова за незабавно отваряне на Ормузкия проток след сделката за мир

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България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Това заявиха от Външно министерство в Екс.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона.

България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс по-рано днес.