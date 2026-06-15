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Започва ремонт за укрепване на срутището по пътя към Бачиново

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Паркът "Бачиново" СНИМКА: Архив

От 16 юни започват строително-монтажни работи по укрепването на срутището по пътя за местността Бачиново, село Бистрица и местността Картала, съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.

Във връзка с изпълнението на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението. Едната пътна лента ще бъде затворена, а преминаването в свободната лента ще се регулира със светофарна уредба.

Укрепителните работи ще се извършват от ДЗЗД „БЛГ - 2021", като предвиденият срок за изпълнение е 90 дни. Проектът включва изграждане на високоякостна укрепителна система за стабилизиране на откоса, монтаж на укрепителни мрежи и анкери, поставяне на гъвкави уловителни прегради за задържане на скални маси и други дейности по обезопасяване на терена.

От общинската администрация посочват, че срутището се активизира през 2021 година и създава риск за безопасността на движението по един от най-натоварените пътища към Бачиново, Бистрица и Картала и призовават шофьорите да спазват въведената временна организация и да се движат с повишено внимание. Дейностите се финансират със средства от държавния бюджет и са насочени към трайното обезопасяване на компрометирания участък.

Паркът "Бачиново" СНИМКА: Архив

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