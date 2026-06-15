Велислава Петрова след разговор с македонския й колега: Очакваме незабавно разследване

Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона със своя колега от Северна Македония Тимчо Муцунски, след като по-рано днес неизвестно лице подпали 2 от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. Външният ни министър съобщи за телефонния разговор в социалната мрежа "Екс".

"Очакваме незабавно и задълбочено разследване, установяване на отговорните лица и бързо правосъдие. България ще продължи да използва всички налични механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространяване на страх сред българите в Северна Македония", написа Велислава Петрова в Екс.

Извършителят не е идентифициран. По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

По-рано и правителството в Скопие осъди палежа. В прессъобщение на правителството се посочва, че „Подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава".

Президентът Илияна Йотова категорично осъди атаката и заяви, че става въпрос за недопустимо посегателство. "Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност", допълни държавният глава.

Външното ни министерство също излезе с осъдителна позиция към вандалската проява.

"Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите", категорични са от ведомството.