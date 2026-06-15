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Искри от преминаващ влак подпалиха къща в Железница

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Пожарна Снимка: Архив

Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора.

Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли.

Огънят се е пренесъл и към гориста местност от земеделския фонд, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на държавното горско стопанство в Симитли.

В момента продължават усилията за ограничаване на пожара към горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград комисар Боян Кондуров потвърди, че запалването е предизвикано от искри при задействана спирачна система на преминаващ влак пред БНР. 

Къщата и плевнята са в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора.

На място се очакват и представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Пожарна

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