При фейк новина за политика всеки 3-и пита познат, само 27% я проверяват през официална институция

21% от българите многократно са попадали в социалните мрежи на фейк новини, свързани с политика. Това показват данните от изследването на информационния център на Народното събрание за ролята на социалните мрежи в политическите процеси. То е проведено от 11 до 26 март сред 1000 пълнолетни чрез лични интервю.

Голямото мнозинство от анкетираните използва социални мрежи. От тях 21% съобщават, че през последните 3 месеца многократно са попадали на политическа информация в тях, за която по-късно са разбрали, че е невярна. Други 33% са засичали фейк политически новини рядко. 46% пък твърдят, че никога не са попадали на грешна информация по темата в социалните мрежи.

На този фон всеки трети българин (33,5% от анкетираните) споделя, че не прави проверка, когато попадне на съмнителна информация.

От тези, които го правят, най-много - 31,4%, търсят мнението на приятели и познати. 29,4% проверяват информацията в традиционните медии. Проверка през официалните институции правят само 27,4%, докато 14,3 на сто от хората търсят информация по темата отново в социалните мрежи.

4,3% пък дори коментират информацията или я споделят с други потребители, без да са проверили достоверна ли е.

35,2% от хората избират да се информират за политика именно чрез социалните медии. 40,2 на сто всеки ден отварят фейсбук и четат там публикации по политически теми. Най-рядко за целта се ползват платформите “Екс” и “ЛинкдИн”.

Любопитно е, че близо 65% от анкетираните никога не използват ТикТок за политическа информация.

Устойчиво все пак остава търсенето на новини по телевизията - да ги чуят в националния ефир избират 65 на сто. А приблизително всеки пети разчита на семейство и приятели. 11,8% от всички анкетирани приемат за достоверна информацията, дадена им от близък човек и не я проверяват. 24% също споделят, че имат доверие в достоверността на казаното, но все пак понякога правят проверка, докато 1/4 от хората са по-скоро скептични.