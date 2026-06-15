Адвокатите номинираха двама за комисията "Антикорупция"

Адвокатите Милена Калчева и Милен Шопов са номинирани от адвокатурата за Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Изслушването им и гласуването ща стане на 30 юни. Както е известно преди дни парламентът отново създаде КПК, като този път тя ще бъде от петима членове - по един от общите събрания на ВКС и ВАС, адвокатурата, парламента и президента. Адвокатурата първа излъчи своите номинации. Те са само две, макар че по закон всеки адвоакт можеше да предлага.

Във вторник на 16 юни процедурни правила за член на КПК ще пишат и депутатите от ресорната комисия в парламента.

Милена Калчева е с 22-годишен стаж като адвокат предимно в наказателното право. Колегата й Милен Шопов е от кантората "Манджукова, Шопов и Петров" и също има повече от 20 години стаж. Той работи предимно в сферата на търговски, граждански и административни спорове.