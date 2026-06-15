ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал, Нико Уилямс и всички шампиони на терена, но ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23048005 www.24chasa.bg

Адвокатите номинираха двама за комисията "Антикорупция"

2880
Адв. Милена Калчева

Адвокатите Милена Калчева и Милен Шопов са номинирани от адвокатурата за Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Изслушването им и гласуването ща стане на 30 юни. Както е известно преди дни парламентът отново създаде КПК, като този път тя ще бъде от петима членове - по един от общите събрания на ВКС и ВАС, адвокатурата, парламента и президента. Адвокатурата първа излъчи своите номинации. Те са само две, макар че по закон всеки адвоакт можеше да предлага. 

Във вторник на 16 юни процедурни правила за член на КПК ще пишат и депутатите  от ресорната комисия в парламента. 

Милена Калчева е с 22-годишен стаж като адвокат предимно в наказателното право. Колегата й Милен Шопов е от кантората "Манджукова, Шопов и Петров" и също има повече от 20 години стаж. Той работи предимно в сферата на търговски, граждански и административни спорове. 

        

Адв. Милена Калчева
Адв. Милен Шопов
Адв. Милена Калчева
Адв. Милен Шопов
Адв. Милена Калчева
Адв. Милен Шопов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)