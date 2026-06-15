Цонев, Анастасов, Хамид и Байрам извън върха на ДПС, Пеевски успокои: Отпред съм да ви водя (Обзор)

След изборите и обиколки по структурите в държавата лидерът свика ръководството на партията и за час смени близо 1/3 от него

Йордан Цонев и Станислав Анастасов вече не са зам.-председатели на ДПС и редови членове на оперативното му ръководство. От него изпадат и депутатите Хамид Хамид и Байрам Байрам.

Лидерът Делян Пеевски се раздели със сочените доскоро за най-близки, като смени близо 1/3 от състава на ЦОБ на ДПС.

Решенията бяха взети само за час на заседание на Централния съвет, за чието свикване нямаше медийна разгласа. А когато се разбра за сбирката в партийната централа на “Врабча”, тръгнаха странни спекулации за оставка на Пеевски, което се оказа и неверно. Заседанието продължи час и участваха депутати и редови членове, но никой от ръководството не се яви пред медиите. Снимка: Георги Палейков

Йордан Цонев влезе в политиката преди близо три десетилетия като депутат от СДС и член на Националния изпълнителен съвет, но бе изключен през 2001 г. Премина в ДПС и 8 месеца по-късно стана заместник на Ахмед Доган. Анастасов и Хамид също бяха в ръководството още от времето на Доган. И тримата останаха в отбора на Пеевски преди 2 години. Цонев не успя да влезе в 52-ото народно събрание, защото ДПС не взе мандати във Варна и Велико Търново, където той беше водач. Но Анастасов и Хамид пак са депутати и основно говорители на групата, а Хамид е неин зам.-председател. Те взеха мандатите си, след като съпартийци отстъпиха местата в листата. ДПС

загуби 50 хил. гласа

на изборите през април и резултатът им падна от 11,51 на 7,12%. А парламентарната група се сви от 30 на 21 души.

Изненадващо е отпадането на Байрам, който доскоро стоеше до лидера си Пеевски на първия ред в парламента.

От ЦОБ е изваден и Цветан Енчев, защото партията го изпрати за член на новата ЦИК.

На техните места влизат само две нови попълнения - съставът на бюрото се свива от 18 на 15 души. Едното е Айтен Сабри, която кара третия си мандат. В новия парламент ДПС я направи зам.-председател на Народното събрание. Заместник е и на групата, чете декларации от нейно име и активно участва в бюджетната комисия. Другата нова в бюрото е бившата евродепутатка Атидже Алиева-Вели. Делян Пеевски и заместниците му. Вдясно е Халил Летифов. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР ДПС

Зам.-председатели на ДПС остават кметовете Ерол Мюмюн (Кърджали), Радослав Ревански (Белица) и Нида Ахмедов (Каолиново), както и депутатите Халил Летифов и Искра Михайлова. А като членове продължават депутатите Ертен Анисова и Димитър Аврамов, евродепутатът Танер Кабилов (син на бившия земеделски министър Нихат Кабил), кметовете Айджан Ахмед (Черноочене) и Неджми Али (Джебел), областните лидери в Търговище Хамди Илиязов и в Хасково Мехмед Атаман.

Решенията за променси бяха обявени с прессъобщение. В него се казва, че те са

“в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати

и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС”, а Пеевски взел решение за тях след срещи със структури и симпатизанти.

“Аз ще бъда най-отпред и заедно с цялото ръководство

ще защитим всеки,

без значение дали е кмет, общински съветник, или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали”, казал Пеевски на заседанието, цитиран от пресцентъра.