Калашниците към жертвите си: Имаме хора навсякъде. Прокуратурата: Не са недосегаеми (Обзор)

Бандата обявила кастинг за нови членове в неделя, явили се само ГДБОП и столичната полиция

Осем от облечените в черно здрави момчета са с различни обвинения

8 членове на неформалната групировка Калашниците от кв. “Ботунец” бяха обвинени за рекет, изнудване, сводничество, заплахи.

В неделя МВР удари за трети път през последната година бандата на момчета от крайните квартали, облечени в “униформи” от черни тениски и с татуировки на руския автомат по главите.

Многобройната група, която е популярна в социалните мрежи и дори там си търси поддръжници, се занимава предимно със сводничество. Привлича почитатели и последователи с клипове в социалните мрежи. На тях нейните членове задължително са с добре оформени бради, черни тениски, тъмни маркови очила, обилно татуирани и по възможност броящи пачки.

“24 часа” описва бандата на Калашниците няколко пъти, преди да стане известна с катастрофата на “Челопешко шосе”, при която загинаха 4-ма души. Тогава стана ясно, че шофьорите на двата автомобила, причинили трагедията - Васил Филипов и Траян Филипов, гравитирали около групировката. Тогава те се оправдаха, че само Васил Филипов бил част от тях, но отдавна.

Калашниците твърдят, че са добри момчета и помагат на хора в беда, а не са сводници или агресивни шофьори като Васил Филипов и Траян Филипов. l Бандата обявила кастинг за нови членове в неделя, явили се само ГДБОП и столичната полиция l Осем от облечените в черно здрави момчета са с различни обвинения Един от членовете на Калашниците си пусна видео, с което обяви кастинг за нови участници в бандата.

Два дни преди ГДБОП и СДВР да ударят Калашниците в социалните мрежи, се появи поредният клип с тяхно участие. На него мъж с брада и тъмни очила обявява, докато шофира, че поради големия интерес за влизане в групата в неделя в 15 часа щяло да има кастинг за желаещите. Вместо нови членове обаче дошли отрядите за задържане към ГДБОП и СДВР и ги прибрали в ареста.

По думите на шефа на столичната полиция Николай Пелтеков колегите му се самосезирали, когато чули адвокати на пострадалите при катастрофата да обявяват, че техните клиенти са заплашвани от Калашниците.

Само за часове в неделя при акцията бяха задържани 52-ма от Калашниците, като 36-има от тях със заповед на антимафиотите, а останалите - на столичната полиция.

Това обаче съвсем не е първият сблъсък на групата със закона. Две от новите дела, образувани в неделя, са в Софийската градска прокуратура. По тях двама са обвинени в изнудване и заплахи за причиняване на тежки телесни повреди.

“Включително и че имат хора навсякъде и едва ли не са недосегаеми. Не са недосегаеми”, категорична беше прокурор Десислава Петрова.

Единият от мъжете е обвинен, че насилствено е държал в плен повече от седмица момиче, ползвано за сексуална експлоатация. За тези тежки престъпления може да получат 10 и 12 години затвор.

Освен това в градската прокуратура имало по-старо дело за престъпна група срещу шестима от Калашниците. По него били назначени данъчни ревизии заради демонстрацията на завидно финансово положение. Едно от другите дела, което е в СГП, вече било приключило и по него има внесен обвинителен акт в съда. Групата бе арестувана на 14 юни, когато бе обявила кастинг за нови членове.

Други шестима, също задържани в неделя, са обвинени от Софийската районна прокуратура в трафик на хора, предоставяне на помещения за развратни действия, лека телесна повреда спрямо полицейски служител. Повечето от обвинените били с криминални регистрации, но имало и неосъждани.

Част от жертвите набандата са разпитвани, някои от тях и пред съдия. В претърсените над 50 адреса освен списъци с имена на момичета били открити общо 48 хил. евро, претърсени били жилища, които се давали под наем.

За първи път Калашниците нашумяха в края на април 2025 г. Тогава в чалготека в столичния кв. “Студентски град” празнували рождения ден на един от членовете си - Сезо Калашника. Групата обаче била изненадана от други сводници от “Бакърена фабрика”. В разгара на партито конкурентите ги нападнали. Поводът за скандала е, че Калашниците опитвали да им вземат едно от оборотните момичета. Предлагали ѝ да работи в Германия. Тя обаче казала на шефовете си. Така се стигнало до масовия бой, при който в болница с рана от нож в гърба се оказа Петър Ангелов - Пешо Калашника. Той е сочен за тартор на групировката.

Само 2 седмици по-късно Ангелов беше задържан заедно с приятелката си, защото принуждавали 29-годишната Анжела да проституира. Тя била прелъстена да пристигне в София с обещания за лъскав живот. Това е един от методите на работа на Калашниците.

Държали Анжела в плен от октомври 2024 г. до 2 май 2025 г., когато успяла да избяга. През това време имало жестоки побои, за да приема по 10 клиенти на ден, понякога дори по няколко души наведнъж, разказа в показанията си 29-годишната жена, но после ги промени.

При ареста на Ангелов тя свидетелствала, че в началото била държана в апартамент в кв. “Христо Ботев”. За да не избяга, постоянно в него имало и друг човек. От време на време я местели на други адреси. За да я пласират като проститутка, от бандата я съблекли гола и я снимали в различни пози. Принуждавали я да се усмихва, за да е по-привлекателна за снимките. Искали по 200 лв. за час секс с нея. Момичето не получавало нищо от парите, само храна и дрехи. На всеки 2 месеца пък се правели нови снимки против волята ѝ.

След ареста на Ангелов обаче Анжела промени показанията си и посочи, че не е принуждавана. Така Пешо Калашника се споразумя с прокуратурата на 8 месеца затвор за сводничество. Приятелката на Ангелов не беше обвинена. Споразумението е одобрено от съда през декември 2025 г., а по това време Ангелов почти е излежал срока му в предварителния арест. Преди това Пешо Калашника има условна присъда, пак от 8 месеца, защото го хванали да шофира дрогиран. Изпитателният срок на присъдата обаче бил изтекъл. Затова Ангелов влиза на лек режим в затворническото общежитие в Казичене и с работа стопил присъдата си.

Така се оказва на свобода, когато на 5 март т.г. групата е арестувана по обвинения за сводничество и рекет. Акцията е на ГДБОП и по нея са обвинени шестима души. Според обвинението от 8 г. се занимавали със сводничество, като принуждавали различни момичета да обслужват клиенти. Имало и случаи на изведени в чужбина. Освен за сводничество бандата е разследвана и за пране на пари от нелегалната дейност.

Бандата първо се организира в родния им кв. “Ботунец”, но през годините привлича членове от кварталите “Факултета” и “Христо Ботев”.

Възходът им започва през 2024 г. За да наложат името си в ъндърграунда, правят резервации “За Калашниците” из заведенията в Студентски град. Бандата набелязвала бедни момичета - основно от ромски произход и от провинцията. Някои от тях били прелъстявани да започнат връзка с обещания за луксозен живот. За целта ползвали скъпи коли. Поръчвали музикални песни, посветени на тях, и с клиповете си в социалните мрежи набирали популярност. В тях твърдели, че са недосегаеми, за да не смеят момичетата да се оплакват. Пускали обяви за тях в интернет сайтове. Освен собствен терен предлагали и посещения на адреси. По неофициална информация част от жертвите са пращани да работят в Германия.