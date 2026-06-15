Полицията в София ще подава на НАП хора със скъпи коли и без легален доход да си ги купят (Обзор)

Камерите вече извън храстите - като ги виждат, шофьорите карат внимателно

Така ще контролират и отсечки, популярни за гонки

Столичната полиция започва да подава на НАП информация за хора със скъпи коли при съмнение, че нямат легален доход за покупката им. Това обявиха от СДВР.

От един месец камерите и техниката на Пътна полиция в София са на видими места, съобщи още шефът ѝ Николай Пелтеков. Те се поставят на точки, за които анализите показали, че има концентрация на катастрофи. Идеята е, че когато са видими, шофьорите карат внимателно в уязвимите участъци и така не се стига до тежки произшествия.

Сред отсечките са и такива, “които се използват за развиване на високи скорости”, увери директорът на софийската полиция.

Това бе едно от изискванията на вътрешния министър Иван Демерджиев - полицаите да не се крият по храстите. Самата операция, която той заръча, започна на 13 май. Тогава жертвите на катастрофи в цялата страна бяха 142 - с 15 повече от същия период на миналата година. До 14 юни вече са 193, а загиналите са с 27 повече от миналата година. Изискване на министъра било в акцията акцент да са не връчените глоби и броят заснети с превишена скорост, а намаляването на пътния травматизъм. Ранените също са се увеличили - с 21 до 3300 спрямо периода до 14 юни 2025 г.

В София от началото на акцията има 7 жертви. Последната е моторист от неделя вечерта, който се забил в стълб на околовръстното в кв. “Люлин”.

След зловещата катастрофа на “Челопешко шосе” с четири жертви полицията включи в акцията предотвратяване на гонките. На 5 юни Васил Филипов и Траян Филипов, гравитиращи около бандата на Калашниците, карали със скорост, която предполага и гонка. Колата на Васил се заби с около 150 км/ч и обърна автобус от градския транспорт, врязвайки се в него и запалвайки се вътре. Шофьорските книжки и на двамата са издадени в Чехия и макар да са истински, има съмнения, че са купени. От началото на годината в Софияса хванати 20 души с фалшиви свидетелства.

Настоящата операция срещу гонките е след анализ на местата, където се организират подобни състезания и дрифтове, обясни Пелтеков. По правило събиранията винаги били вечер. На 11 юни полицаи спрели струпване на мотористи в кв. “Младост”, които щели да дрифтят, а след това да си спретнат гонка. До състезания не се стигнало, а хората с невръчени глоби за скорост и наказателни постановления ги получили на място. По същия начин е разтурено събирането ден по-късно на водачи с мощни коли и мотори до магазин в кв. “Люлин”. Два от автомобилите са спрени от движение заради невписан тунинг. При друг случай на спряна уговорка за гонка между двама мъже в колите им са открити наркотици. Оказало се, че един от тях държи дрога и в дома си, отчетоха още от СДВР.

В рамките на акцията са хванати и родители, които на 11 юни дали на 15-годишния си син да ги вози в “Красна поляна”. Бащата видимо бил пиян.

Идеята на полицията не е да глобява за гонки, а да ги спре, преди да почнат, подчерта Пелтеков. Причината - ако състезанията са стартирали, при тяхното спиране има риск както за полицаите, така и за шофьорите. Затова обеща и нов имейл, на който хората да подават сигнали за гонки и опасно шофиране. За месец - от 13 май, в София има около 600 глобени за гонки и свързани с тях нарушения.

Проверени са около 40 000 коли, а общо установените нарушения са над 27 000. 169 са хванатите да карат пияни, дрогирани или са отказали тест.

Сред глобените са и 600 души с електрически тротинетки

От СДВР работят и с други институции, за да се намалят жертвите по пътищата. Проведена е среща с АПИ, Столичната община и Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата. посочени са били всички места с концентрации на катастрофи, получили разбиране и на 18 юни ще има нова среща, на която всяка институция ще изложи своите мерки.