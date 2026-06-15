Георги Георгиев: Не познавам и никога не съм виждал Олег Невзоров

Груба манипулация е внушението, направено във фейсбук страницата на Бърд, че инициираните от мен нормативни промени за борба с имотната мафия пазили далаверите в Баба Алино.

Първо, не познавам и никога не съм виждал Олег Невзоров. Това написа във фейсбук бившия министър на правосъдието Георги Георгиев.

"Научих името му от медиите и знам за него и дейността му в т. нар. „незаконен град" край Варна, това, което медиите оповестиха.

Не знам кои са нотариусите, които са изповядвали сделките с имоти в местността Баба Алино. Настоявам обаче те да бъдат публично оповестени и проверени. Във времето, в което бях министър, сигнали за нотариални сделки от тази местност и с корпорация „Куб" не са получавани и това е проверимо", добави той.

"За времето от година и един месец, в което бях министър на правосъдието, са извършени най-много проверки на нотариуси и съдебни изпълнители по сигнали на граждани. Най-висок е и процентът на направени от мен предложения за налагане на дисциплинарни наказания на нотариуси и съдебни изпълнители", написа още Георгиев.

"Стартирах борбата с имотната мафия след конкретен случай на измамена 90-годишна жена, който стана медийно известен. Благодарение и на Министерство на правосъдието тя успя да върне единственото си жилище. Веднага след този случай Министерство на правосъдието и аз лично буквално бяхме залети от сигнали за злоупотреби с имоти. По всички тях съм разпореждал проверки", допълни той.

"В България има огромен проблем с правната сигурност и защитата на вещните права. Ежедневните примери за измамени от имотната мафия го доказват, включително аферата Баба Алино.

Във фейсбук-статуса на „Бърд" се прави връзка между промените в Правилника за вписванията, които направих и аферата „Баба Алино". Това твърдение е чиста проба манипулация. Инициирах промените в правилника за вписванията след като разбрах, че безимотен гражданин е поискал от Агенция по вписванията незаверени копия на 200 нотариални акта на имоти на софиянци" написа Георгиев.

"Проверихме как е уреден този въпрос в цяла Европа и въведохме европейските правила и у нас – за да пазим собствеността на гражданите. Как беше преди реформата?", завърши той.