Пияни братя от Стамболийски заплашиха с уволнение полицаи, опитали да им конфискуват тонколоната

Мъжете пили алкохол и слушали силна музика посред бял ден, униформените им направили забележка и те се агресирали

"От утре няма да си на работа" и "Ще ви уволня" викали двама почерпени братя от Стамболийски на полицейски служители, които им направили забележка за силен шум. Двамата се държали агресивно с униформените и отказвали всякакво съдействие, което станало причина да бъдат отведени в Районното управление.

Грозните сцени се разиграли на 10 юни около 15,10 ч. Братята били в дома си, пили алкохол и слушали силна музика, което станало причина съседите им да подадат сигнал в полицията. На място бил изпратен екип служители на реда, които направили забележка на почерпените мъже, започнали да съставят акт и предприели изземване на музикалната уредба.

Това предизвикало агресията на братята и те започнали да заплашват полицаите, че ще ги уволнят. Били категорични, че няма да дадат тонколоната. "Аз съм лежал в затвора и нищо не можете да ми направите", извикал единият от тях.

След задържането им двамата получили актове по Указа за борба с дребното хулиганство. На следващия ден се изправили пред Районния съд в Пловдив, който глобил всеки от братята със 100 евро по УБДХ.