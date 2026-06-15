Николай Димитров: Община Несебър инвестира в разширяване на образователната инфраструктура

ПГТ „Иван Вазов" бе домакин на събитие, посветено на обмена на добри практики

Обмяна на добри практики между професионалните училища се състоя в ПГТ „Иван Вазов" – Слънчев бряг, където ученици показаха знания, умения и отлични резултати чрез представяне на открити бинарни уроци на различни теми, свързани с професионалното образование и обучение, успешно съчетани с някои общообразователни предмети. Събитието събра началници на Регионални управления по образование, експерти, директори и учители от градове в Южна България като Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Чирпан.

Специално обръщение към присъстващите отправи кметът на Несебър Николай Димитров, който подчерта, че общината активно инвестира в разширяване и модернизиране на образователната инфраструктура, като посочи конкретни проекти. Сред тях са изграждането на ново крило към СУ „Любен Каравелов" и проектирането на нови учебни корпуси с класни стаи и физкултурен салон към ПГТ „Иван Вазов" – Слънчев бряг. Николай Димитров заяви още, че общината осигурява съвременни и комфортни условия във всички училища, включително и в малките населени места, за да гарантира равен достъп до качествено образование. Кметът бе категоричен, че вложенията в образованието и внедряването на иновативни методи са инвестиция в младото поколение и икономическото бъдеще на региона. Той изрази пълна подкрепа към събитието, тъй като то успешно съчетава теорията с практиката, помагайки на учениците да израснат като конкурентоспособни и подготвени за съвременния свят специалисти.

Христина Андреева, директор на гимназията, изрази надежда, че представените добри практики в професионалната туристическа сфера ще са ползотворни за всички присъстващи. Тя изказа специална благодарност на Община Несебър за подкрепата, която оказва за подобряване на образователните резултати и професионалните умения на ученици на ПГТ „Иван Вазов" – Слънчев бряг. Тя благодари и на г-жа Христина Димитрова, експерт по професионално образование в РУО – Бургас за отличната комуникация и методическата помощ, оказвана на учебното заведение.

Целта на събитието в гимназията бе да се изгради професионална мрежа за обмен на добри практики в областта на професионалното образование и обучение и да се подобрят образователните резултати на учениците.

Акцент в проявата бяха три изключително интересни открити бинарни урока, проведени в Учебния корпус на гимназията. Учениците впечатлиха гостите със създаването на здравословни напитки, приготвени от плодове и зеленчуци, предшествани от упражнения от физическото възпитаниe, чрез които младежите се придвижваха, за да вземат продуктите си. Друг интересен и вкусен момент от събитието бе бинарният урок "Рило-Родопският масив, изработен от темпериран шоколад", преплитащ знания от географията и кулинарията. Силно впечатляващ бе и последният урок на тема „Когато науката срещне вкуса - сладолед с течен азот". Гостите на събитието останаха силно впечатлени от показаните високи знания, практически умения и креативни подходи, които поставят ученика в центъра на учебния процес и гарантират качественото му професионално израстване.