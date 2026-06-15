Благомир Коцев: В началото на войната в Украйна Невзоров търси инвеститори за България

Още в началото на войната в Украйна Невзоров започва да търси инвеститори, които да вложат парите си в България. Той се готви да пренесе активите си от Украйна, в която войната тепърва започва, в България, където Олег очевидно си е „оплел кошницата. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев във видео във фейсбук, като се позова на думите на украинската журналистка Ирина Гриб.

„Преди няколко дни беше свалена оградата, зад която се намират 50 от 100-те незаконни обекта в Баба Алино. Те са още на първа и втора плоча", съобши Коцев и добави, че основите им са излети в последните месеци около времето, когато там за първи път влиза жандармерия и специални части - на 27 март тази година.

„Как Олег Невзоров полага основите на 50 нови обекта под носа на българските служби, докато те са в имотите му, за да го спрат?", попита Коцев.

Той зададе и въпросът как един чуждестранен инвеститор, на когото Община Варна още през септември 2025 г. забранява да строи незаконно, решава че, напротив - трябва да забърза незаконното си строителство и то от 15 обекта, в началото на 2025 г., да стигне до 100, в началото на 2026 г.

„Как, по медийни разкрития, този човек бива първо експулсиран от България, а после върнат, за да свидетелства срещу мен в политически мотивиран процес, а незаконното му строителство да продължи с пълна сила?", попита още кметът на Варна.

„Невзоров казал, че има хора в министерствата на България, има прекрасни отношения с кмета на Варна, има всички връзки, има страхотни връзки със спецслужбите в България", подчерта Коцев.

Кметът на Варна обясни, че самият Олег Невзоров твърди, че е в България от март 2022 г. „От хронологията на събитията, ако трябва да се вярва на думите му, става ясно, че той пренася бизнеса си във Варна в първата половина на 2022 г., като тогава още твърди, че е в прекрасни отношения с кмета на Варна", каза Коцев.

„Задавам най-отговорно и сериозно въпрос към българските служби, към българската държава: Кой е протектирал Олег Невзоров?", попита Коцев.

„Кметът на Варна Иван Портних през 2022 г. и 2023 г. съдействал ли е на Олег Невзоров? Защо шефът на ДАНС Деньо Денев е отменил заповедта си? Защо през 2025 г. всички служби, подчинени на българските министерства, са си прехвърляли топката и дори активно са участвали в узаконяването на незаконното строителство?", допълни той.

„Нека новото правителство разплете кошницата на Олег Невзоров. България трябва да научи цялата истина, не само част от нея. И не само удобната", каза още кметът на Варна.