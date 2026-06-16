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150 евро глоба за бащата, позволил на 15-годишното си дете да шофира, защото е пил

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Комисар Станислава Тодорова Кадър: Нова тв

Родителите на 15-годишното момче, хванато на 12 юни около 23,30 ч да шофира колата на баща си, а на седалките до него да са самите му майка и баща, отказали да дават обяснение. Това съобщи по Нова тв комисар Станислава Тодорова, която е зам.-шеф на 3-о РУ на МВР. Родителите и детето били призовани в понеделник за обяснение. 

При самата проверка те казали лаконично, че момчето поискало да покара колата, и те му я дали за малко. Причината момчето да шофира е, че бащата бил употребил алкохол и бил във видимо нетрезво състояние. Сега той ще бъде глобен 150 евро, колкото е санкцията. 

Автомобилът, управляван от 15-годишното дете, се движел със съобразена скорост. Колата, която е "Порше Кайен", била на лизингова фирма. Била спряна не защото се движела неправилно, а защото по време на акцията се спирали и луксозни автомобили, за да се установи дали техните собственици са изрядни към държавата.  

 

Комисар Станислава Тодорова Кадър: Нова тв

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