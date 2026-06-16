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Пламен Димитров: "Кошница с грижа" е временна мярка

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Пламен Димитров КАДЪР: БНТ

"Не съм сигурен, че с "Кошница с грижа" ще сборим цените надолу. За шест месеца обаче хората ще бъдат доволни, но това е временна мярка и не би трябвало да отменя дебата и мерките", това каза пред БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров

Той припомни, че отдавна се говори за спешни мерки в транспорта. 

"Направиха се някакви опити в началото при кабинета на Гюров, но неуспешни. Мерки трябва да се направят към най-уязвимите и смятам, че транспортният сектор има основание да ги иска, за да поддържа цените", заяви Димитров. 

Относно идеята държавните служители да си плащат осигуровките, Димитров заяви: 

"Да не забравяме, че всички искаме кадърна и ефективна администраниция. Без пари никой няма да работи. Това дали ще вдигнем осигуровките ще има влияние само върху брутната заплата". 

Пламен Димитров КАДЪР: БНТ

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