Пламен Димитров: "Кошница с грижа" е временна мярка

"Не съм сигурен, че с "Кошница с грижа" ще сборим цените надолу. За шест месеца обаче хората ще бъдат доволни, но това е временна мярка и не би трябвало да отменя дебата и мерките", това каза пред БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Той припомни, че отдавна се говори за спешни мерки в транспорта.

"Направиха се някакви опити в началото при кабинета на Гюров, но неуспешни. Мерки трябва да се направят към най-уязвимите и смятам, че транспортният сектор има основание да ги иска, за да поддържа цените", заяви Димитров.

Относно идеята държавните служители да си плащат осигуровките, Димитров заяви:

"Да не забравяме, че всички искаме кадърна и ефективна администраниция. Без пари никой няма да работи. Това дали ще вдигнем осигуровките ще има влияние само върху брутната заплата".