Водата в старозагорските села Хан Аспарухово и Плоска могила вече е годна за пиене

Директорът на РЗИ – Стара Загора д-р Недялка Кабаджова в свое писмо информира областния управител доц. д-р Калоян Дамянов, че резултатите от изпитванията, извършени на 10-и юни тази година от Лабораторния изпитвателен комплекс към РЗИ – Стара Загора в селата на община Стара Загора хан Аспарухово и Плоска могила показват, че не са налице отклонения по микробиологични показатели, след като пособни отклонения имаше в пробите, взети преди това. За тях гражданите бяха информирани своевременно.

Тогава РЗИ предупреди, че водата в двете села не е годна за пиене и готвене. С новото писмо РЗИ информира, че водата сега отговаря на нормативните изисквания на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

В писмото си, с копие до кметовете на двете села Петър Петров и Недялко Леонардов, д-р Кабаджова информира още, че РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява текущ контрол и мониторинг върху качеството на подаваната вода.