Ивайло Мирчев за депутатските заплати: Често, когато има проблем, се измества в по-популистка теза

Толерантни сме, но по теми като здравеопазването не можем да бъдем. Може би е време за всички ръководни длъжности в държавната администрация да е ясно кой какво получава нето. Това каза съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев по Нова тв, коментирайки заплатите на някои позиции в държавния сектор. Той добави, че много пъти самите институции не искали да отговарят на въпроси на депутатите. Например ЦИК, "защото си гласували по особени възнаграждения". "За българските граждани трябва да е ясно кой какво получава", убеден е Мирчев.

Той даде и пример с младите медици, които работели като санитари и чистели тоалетните, а в същото време директорите на тези болници, чиито тоалетни чистели, получавали по 5, 10 и 40 хил. евро. Мирчев обяви, че поискали оставката на зам.-шефа на здравната каса Момчил Мавров, и той я подал. Сега трябвало да бъде избран нов подуправител, но не само да се смени лицето на модела. Вероятно Мавров получил сигнал и от управляващите, че повече така няма да му се получават нещата, предположи Мирчев. В момента се виждало смяна на лицата, но схемите оставали същите.

Водещият Виктор Николаев засегна и темата за депутатските заплати, които за разлика от другите държави в Европа, у нас са много високи. Той цитира и статия на Христо Николов от "24 часа", която показва, че у нас депутатските заплати са 7 пъти над минималната, за разлика от всички други държави в Европа, например в Испания два и половина пъти.

"Практиката е те да са три средни", обясни Мирчев. "Най-нормалното нещо е депутатските заплати да бъдат замразени. Няма спор. Ще се съобразим с волята на мнозинството. Много често, когато има проблем, се отмества в по-популистка теза, същото е и със субсидиите на партиите", добави той.

Мирчев посочи, че единствените, които предлагали държавните служители сами да си плащат осигуровките, били от ДБ. "В Европа всички страни от бюджетната сфера, с изключение на Германия, сами си плащат осигуровките", даде пример съпредседателят на ДБ.

По повод на договора с "Боташ" Мирчев отново повтори, че е неизгоден и попита, ако е изгоден, защо трябва да се предоговаря. В тези взаимоотношения, за да стане изгоден, трябва да дадем нещо друго, например на концесия магистрала "Черно море". "Предлагаме да не даваме нищо, да бъде предоговорен без да даваме нищо. Ако съм министър на енергетиката, ще ви кажа какво предлагаме", обяви Мирчев. Той добави, че дружеството ("Булгаргаз") било във фактически фалит. А тези, които са сключили договорът, да отговорят.

"Не знам дали Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат президентска двойка. Двамата се справиха много добре - като премиер и главен секретар", коментира още той другата актуална тема.

Водещият го попита и дали не са длъжни непрекъснато да привиждат модела Пеевски - Борисов, за да имат кауза. Мирчев обясни, че "колективният Пеевски" не си бил отишъл.

Той добави още, че ще имат много ясно и точно отношение към избора на ВСС. Важно било да не се изберат хора със зависимости, анонимни, имали определени изисквания за прозрачност. Например кой за колко си е купил апартамента.